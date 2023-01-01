Мы. Евгений Замятин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаковый роман, с которого официально отсчитывают само существование жанра «антиутопия». Запрещенный в советский период, теперь он считается одним из классических произведений не только русской, но и мировой литературы ХХ века. Роман об «обществе равных», в котором человеческая личность сведена к «нумеру». В нем унифицировано все – одежда и квартиры, мысли и чувства. Нет ни семьи, ни прочных привязанностей… Но можно ли вытравить из человека жажду свободы, пока он остается человеком?



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