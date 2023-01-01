Мы. Евгений Замятин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Двадцать шестой век. После Великой Двухсотлетней Войны на Земле возникло Единое Государство. Люди в нем не имеют имен и фамилий, у них есть лишь номера. Все они носят одинаковую униформу и едят искусственную пищу. Живут в прозрачных, как будто сотканных и воздуха домах и лишь в заранее согласованный «сексуальный час» имеют право опустить шторы, чтобы встретиться с объектом своего вожделения. После завтрака и исполнения Гимна Единого Государства, шеренгами по четыре все дружно направляются на работу. Во главе Единого Государства стоит Благодетель, которого ежегодно переизбирают всем населением. Главная идея правительства состоит в том, что люди могут быть счастливы только в том случае, если их лишат свободы, что с успехом воплощено в жизнь обитателей Государства. Но оказывается, даже в таком идеально устроенном мире, человек продолжает оставаться человеком и такие понятия, как: душа, любовь и вера не может заменить ни один даже самый строго выверенный тоталитарный режим.



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