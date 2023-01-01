Мы были юны, мы любили. Анастасия Туманова
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Мы были юны, мы любили. Анастасия Туманова

Мы были юны, мы любили. Анастасия Туманова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы601 мин18+

Сюжет

В цыганском хоре не было певицы, которая могла бы сравниться с Настей – она была красивее, талантливее всех и, как оказалось, безрассуднее. К ее ногам бросали деньги и драгоценности, князь Сбежнев, московский аристократ, хотел жениться на ней. А она сбежала с таборным цыганом Ильей. Жизнь в таборе – особая, со своими законами, чужаков здесь не жалуют. Но Настя готова терпеть холод, голод, разлуку с родными – только бы быть с любимым… Сможет ли он ответить такой же любовью, а главное – преданностью? Роман также издавался под названиями «Любовь – кибитка кочевая», «Страсти таборных цыган».

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