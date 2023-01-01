Музыкальный репетитор. Юрий Кудинов,Елена Щепотьева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сборник «Музыкальный репетитор» уникален по составу. Это: и музыкальные упражнения на запоминание алфавита. И песенка-шутка, прослушав которую малыш уже не забудет, как правильно ставить ударения в словах – благодаря игре рифм нужное произношение легко запомнится. И весeлые песенки-задачки на элементарные арифметические действия – сложение n-ного количества единиц. Особенность методики «песенок-задачек» в том, что желание решить задачу возникает у малыша так же естественно, как желание подпеть понравившейся песенке – это даeт возможность почувствовать себя участником того, о чeм в ней поeтся. Все три части сборника – необходимый и eмкий минимум, чтобы подготовить дошкольника к школе, и не перегрузить его при этом слишком большим для начинающего ученика объeмом знаний, который не требуется и только запутает малыша.



Музыкальный репетитор слушать на видеосервисе Wink.