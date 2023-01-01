Музыкальный алфавит. Учим буквы. Л. Яртова
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Детям
Музыкальный алфавит. Учим буквы. Л. Яртова

Музыкальный алфавит. Учим буквы. Л. Яртова (книга, 2020) слушать онлайн

6.32020, Аудиокнига
Детская литература54 мин0+

Сюжет

Весeлые стихи и песенки для детей в целях быстрого запоминания русского алфавита Развивает память, речь, мышление, образность, фантазию и музыкальный слух. Текст читают артисты Т. В. Аксюта и Ю. А. Кудинов В программе использованы темы русских народных песен Автор текстов, музыки и режиссер-постановщик Л. А. Яртова – педагог высшей квалификации, автор многочисленных развивающе-обучающих программ для детей.

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