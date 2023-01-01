Музыкальный алфавит. Учим буквы. Л. Яртова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Весeлые стихи и песенки для детей в целях быстрого запоминания русского алфавита Развивает память, речь, мышление, образность, фантазию и музыкальный слух. Текст читают артисты Т. В. Аксюта и Ю. А. Кудинов В программе использованы темы русских народных песен Автор текстов, музыки и режиссер-пос�тановщик Л. А. Яртова – педагог высшей квалификации, автор многочисленных развивающе-обучающих программ для детей.



Музыкальный алфавит слушать на видеосервисе Wink.