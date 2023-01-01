Музыкальное путешествие. Тимур Алгабеков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издательство «АРДИС» представляет уникальную коллекцию аудиоспектаклей для детей. Легко, будто играя, дети погрузятся в яркий и увлекательный мир знаний. А помогут им в этом знаменитые артисты, принявшие участие в записи спектаклей. Наша развивающая аудиоэнциклопедия введeт юных слушателей в прекрасный мир музыки, познакомит с еe составными частыми, вызываемыми ею эмоциями, музыкальными инструментами. За время своего путешествия наши герои повстречают знаменитых композиторов, узнают историю создания их творений, ставших классическими. Детективный сюжет увлечeт ребят, и, конечно-же, они услышат чарующие звуки музыки.



Музыкальное путешествие слушать на видеосервисе Wink.