Музыкальная таблица умножения. Юрий Кудинов,Елена Щепотьева
Wink
Детям
Музыкальная таблица умножения. Юрий Кудинов,Елена Щепотьева

Музыкальная таблица умножения. Юрий Кудинов,Елена Щепотьева (книга, 2020) слушать онлайн

7.02020, Аудиокнига
Детская литература62 мин0+

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О книге

«Музыкальная таблица умножения» – незаменимый помощник в разучивании такой на первый взгляд непростой, полной цифр и значков таблицы. Мы исходили из того, что песенки нравится петь всем, вот мы и добавили обучающую составляющую в песенки! Ты поешь и, сам того не замечая, запоминаешь слова, а вместе с ними и все примеры. У наших песенок есть еще и минусовки, под которые ваш ребенок как раз сможет петь самостоятельно и одновременно будет тренироваться решать примеры. Решая примеры в песне, мы развиваем у детей музыкальный слух, чувство ритма, фантазию и, конечно же, память. Все песенки написаны в разных музыкальных стилях и с веселым настроением, которое непременно передастся нашим слушателям. Заучивание таблицы умножения уже не будет таким непосильным и грустным занятием.

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Жанр
Детская литература
Время
62 мин / 01:02

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