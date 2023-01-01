Музыкальная таблица умножения. Юрий Кудинов,Елена Щепотьева (книга, 2020) слушать онлайн

«Музыкальная таблица умножения» – незаменимый помощник в разучивании такой на первый взгляд непростой, полной цифр и значков таблицы. Мы исходили из того, что песенки нравится петь всем, вот мы и добавили обучающую составляющую в песенки! Ты поешь и, сам того не замечая, запоминаешь слова, а вместе с ними и все примеры. У наших песенок есть еще и минусовки, под которые ваш ребенок как раз сможет петь самостоятельно и одновременно будет тренироваться решать примеры. Решая примеры в песне, мы развиваем у детей музыкальный слух, чувство ритма, фантазию и, конечно же, память. Все песенки написаны в разных музыкальных стилях и с веселым настроением, которое непременно передастся нашим слушателям. Заучивание таблицы умножения уже не будет таким непосильным и грустным занятием.



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