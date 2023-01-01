Музыкальная игровая зарядка. Юрий Кудинов,Елена Щепотьева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Музыкальная игровая зарядка» с клоуном Плюхом – это музыкальная детская «развивайка», которая поможет ребенку вырасти не только спортивным и сильным, но и веселым и жизнелюбивым! Сборник содержит три зарядки для детского сада. Это птичья зарядка, где каждый может почувствовать себя маленькой шустрой птичкой и «полетать» под задорные песенки. Кроме того, их можно будет спеть под минусовые фонограммы, которые идут сразу после зарядки! Под зарядку юных строителей ребята смогут дружно «построить» целый дом! А веселая танцевальная зарядка заставит пуститься в пляс даже самых спокойных малышей!



Музыкальная игровая зарядка слушать на видеосервисе Wink.