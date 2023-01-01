Мужское. Начало. Часть 2. Елена Новоселова (книга, 2020) слушать онлайн

Мужчины очень редко рассказывают о своих переживаниях, сомнениях, разочарованиях. Порой они и сами не понимают, что с ними происходит. Откуда взялась тоска? Вроде бы все есть для счастья, но самого счастья нет! Сколько кризисов проходит мужчина и чем каждый из них отличается от предыдущего? Что такое «пустыня» в жизни мужчины и как выжить, если в нее угодил? И что делать тому, кто рядом? Мой искренний интерес к психологии мужчин и возможность узнать о них несколько больше в рамках психологического консультирования, чем представляется в бытовой жизни, привели меня к тому, что я решила записать девять монологов о мужчинах. Представляю их на Ваш суд. Надеюсь, кому-нибудь они помогут разобраться с собой и с партнером.



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