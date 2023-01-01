Мужчины как дети. Татьяна Веденская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ох уж эти мужчины! Сами не знают, чего хотят. Павел всю жизнь пытался обскакать своего старшего брата, но не задумался ни разу, зачем это ему. Ведь братья – это же все равно навсегда. Не отставал от него и Александр. И если в бизнесе или в любви он оказывался не первым, то уж в вопросах морали и эстетики равных ему, как он сам считал, не было. А лучше бы братья Светловы задались вопросом – чего хотят женщины? Ведь жизнь полна сюрпризов, и в один прекрасный момент именно женщины взяли управление братьями в свои нежные руки.



Мужчины как дети слушать на видеосервисе Wink.