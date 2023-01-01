Мужчины. Дети. Прочие опасности. Как их превратить в удовольствие?. Диана Балыко
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Аудиокниги
Мужчины. Дети. Прочие опасности. Как их превратить в удовольствие?. Диана Балыко

Мужчины. Дети. Прочие опасности. Как их превратить в удовольствие?. Диана Балыко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология611 мин18+

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О книге

Если вы до сих пор думаете, что в жизни больше проблем, чем удовольствий, вам просто необходимо послушать эту аудиокнигу! Книга «Мужчины. Дети. Прочие опасности» Дианы Балыко, представляемая студией «АРДИС», – это настольная книга каждой женщины, которая хочет любить и быть любимой. Отдавать себя и получать взамен, воспитать счастливых детей и реализоваться в профессиональной сфере, быть всегда интересной для мужчин, грамотно вести домашнее хозяйство и получать от всего этого настоящее удовольствие. Как это сделать? Ответ – уже с первых минут…

Мужчины слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Психология
Время
611 мин / 10:11

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