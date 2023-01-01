Мужчина-проститутка (сборник). Ги де Мопассан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если он поступает по отношению к вам сомнительным образом, то и тогда вы не в состоянии питать к нему вражду, до того он мил при новой встрече! Он извиняется? Да вы готовы сами у него просить прощения! Он лжет? Да вы никогда не поверите этому! Он без конца водит вас за нос, никогда не выполняя своих обещаний? Но вы так признательны ему за одни лишь обещания, словно он перевернул весь мир, чтобы вам услужить! «Мужчина-проститутка», Ги Де Мопассан



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