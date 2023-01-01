Мужчина и Женщина, или Cherchez La Femme. Анатолий Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта мудрая аудиокнига поможет вам понять, что такое настоящая женственность и мужественность, и как с их помощью можно создать пару – мужчину и женщину, которым принадлежат все богатства Вселенной. Мужчина и женщина. Что следует за этими словами? Прислушайтесь. Хочется сказать – любовь. Не правда ли? В основе всего в этом мире лежит взаимодействие этих двух творящих энергий. Всe прекрасное, доброе, радостное рождается в любви пары, точно так же, как и беды, войны и любые человеческие трагедии – тоже из-за любви, вернее, еe отсутствия или искажения. Шерше ля фам… Ищите женщину, когда хотите понять причины событий, происходящих в мире и в вашей жизни. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



Мужчина и Женщина, или Cherchez La Femme слушать на видеосервисе Wink.