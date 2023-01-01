Муж в подарок. Настя Любимка (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Муж в подарок» – роман Насти Любимки, вторая книга цикла «Третий (не) лишний», жанр любовное фэнтези, попаданцы, юмористическое фэнтези. Третий лишний рано или поздно, а находит четвёртого,– я в этом убежден. И тем более не намерен ни с кем делить свою жену. Неважно, что она не считает себя ею – я докажу ей обратное. И не позволю Дане отказаться от меня. Попасть в другой мир, выйти замуж и вдруг оказаться свободной от брачных уз? Легко, если вы – я. Бывшая официантка Дана, которая в одночасье обрела и потеряла титул супруги повелителя Крайнеса, но вот сам «супруг» потеряться не пожелал. И вот не поймешь этих мужиков, то жена и даром не нужна, и с доплатой брать не хотел, а теперь вьется ужом, что и метлой не прогнать.



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