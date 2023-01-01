Муза для дракона. Светлана Ледовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной российской писательницы Светланы Ледовской "Муза для дракона. Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Яной Медведевой. Быть музой в этом мире не просто. Каждая из нас товар или трофей. Нас покупают и продают, нами иногда делятся. Никто не ждет от музы непокорности, никто не верит, что такая как я сможет сказать хозяину «нет». Но я попробую. Я возьму свою жизнь в собственные руки. Я стану музой своей жизни. *** Драконам не нужна музы. Мы выше этого, не настолько слабые, как остальные Высшие в этом мире. Но наступил день, когда мне понадобилось немного удачи. Я купил себе музу. Ради одной сделки решил впустить еe в свою жизнь. Но оказалось, что я здорово просчитался. Она стала моим проклятьем, моей жаждой. #истинная пара #наглый дракон. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Муза для дракона слушать на видеосервисе Wink.