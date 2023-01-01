Мутантики. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Близилась Ночь Определения Камня, когда луна отдает ему свою силу и магию. Завтра решится: будет камень служить добру или злу, и тогда определится баланс сил в пользу Хаоса или в пользу Света… Последние годы преимущество было на стороне Хаоса, поэтому злобные реакторные карлики процветали, а народам лобастиков и шерстюш приходилось туго. Но если завтра в полнолуние Магический Кристалл будет в добрых руках, то все изменится. Рыжая Карла, королева карликов, должна вернуть себе камень, похищенный у нее лобастиками и шерстюшами, иначе трон ее рухнет, а вместе с ним придет конец и могуществу карликов. Она не допустит, чтобы Магический Кристалл, украденный из музея ее бабкой-колдуньей в первые же часы Большого Взрыва, изменившего жизнь на планете, спустя много лет стал нести добро всем мутантикам…



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