Муравьи. Бернар Вербер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Муравейник занимает всего несколько квадратных метров на поверхности земли, но вмещает в себя миллионы жителей. Уклад их жизни строго регламентирован, больше всего они любят трудиться и выполняют приказы без возражений. Кажется, что они живут рядом с людьми и проигрывают им и в размерах, и в в�озможностях. Но так ли это на самом деле? Чья цивилизация совершеннее?



Муравьи слушать на видеосервисе Wink.