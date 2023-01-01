Муравьи. Бернар Вербер
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Муравьи. Бернар Вербер

Муравьи. Бернар Вербер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика744 мин12+
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Сюжет

Муравейник занимает всего несколько квадратных метров на поверхности земли, но вмещает в себя миллионы жителей. Уклад их жизни строго регламентирован, больше всего они любят трудиться и выполняют приказы без возражений. Кажется, что они живут рядом с людьми и проигрывают им и в размерах, и в возможностях. Но так ли это на самом деле? Чья цивилизация совершеннее?

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