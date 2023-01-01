Мунсайд. Марк Сафо,Сончи Рейв (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Более 350 000 прочтений на Wattpad. Обладатель премии WATTYS – 2016. Мунсайд – небольшой портовый городок в штате Мэн, большая часть жителей которого не являются людьми. Под видом простых смертных здесь обитают зомби и призраки, оборотни, вампиры, маги, эльфы и демоны. Ивейн Лавстейн должна продолжить семейную традицию и в день совершеннолетия вместе с верховным демоном Кави начать правление в Мунсайде, а иначе город исчезнет с лица земли. Вернувшись после четырех лет скитаний, Ивейн понимает, что город сильно изменился: все магическое население Мунсайда желает ей смерти, люди по неизвестным причинам исчезают, а Кави – демон, который ее воспитал, – совершенно не помнит об Ивейн и о существовании магической части Мунсайда. Теперь, чтобы исполнить свое предназначение, Ивейн должна рассчитывать только на себя.



Мунсайд слушать на видеосервисе Wink.