Муму. Иван Тургенев (книга, 2009) слушать онлайн

Сюжет

Издание содержит гениальную повесть «Муму» (1854) великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Это произведение Карлейль считал самой трогательной повестью на свете. Предательство своего единственного, верного друга, единственного существа на земле, которое любит тебя – вот лейтмо�тив этой повести. Мало кому в мировой литературе удавалось выразить с такой силой мрачное отчаяние человека в безвыходной ситуации. Произведение включено в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.



Муму слушать на видеосервисе Wink.