Мумия. Теофиль Готье (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет всемирно известную книгу «Мумия» известного французского поэта и романиста Теофиля Готье, переведенную на многие языки мира, включая русский. «Мумия» – классика мирового приключенческого жанра, не требующая представления, неоднократно экранизированная, п�ереизданная и признанная многими поколениями читателей и зрителей. Захватывающий сюжет этой книги не оставит равнодушным никого, а погони, тайны фараонов, истинная история Египта, заставят слушателя погрузиться с головой в бурю головокружительных приключений. ©



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