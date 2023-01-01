Муха на крючке. Галина Куликова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Частный детектив Арсений Кудесников поручил Василисе странную работу – стать наживкой для маньяка, который задушил леской трех уволившихся из фирмы «Метеорит» секретарш. Василиса принимается за дело – кокетничает со всеми мужчинами фирмы и активно собирает информацию. Донесения сплетников приводят к тому, что Василиса начинает подозревать не только мужчин, но и женщин. Ведь все погибшие секретарши были ослепительно красивы. Убийца не оставляет без внимания и саму Василису, подсовывая ей в сумку предупреждение – леску и записку с угрозами. А ночью в дом Василисы проникает неизвестный и стреляет в ее сестру. Неужели маньяк изменил почерк?…



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