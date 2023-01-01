Мудрость тысячелетий. Буддийские изречения, притчи, афоризмы. Коллектив авторов
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Мудрость тысячелетий. Буддийские изречения, притчи, афоризмы. Коллектив авторов

Мудрость тысячелетий. Буддийские изречения, притчи, афоризмы. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература192 мин0+
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Сюжет

Буддизм – не только древнейшая религия, но и особая форма мышления, особая культура, влияние которой на мировую философскую мысль трудно переоценить. Прикоснитесь к духовному богатству буддийской традиции, послушав изречения из священных книг, мысли великих учителей и подвижников, притчи и поучительные истории из их жизни. Высказывания основателя буддизма Гаутамы Будды и других древних и современных наставников, таких как Нагараджуна, Атиша, Миларепа, Цонкапа, Судзуки. Суждения мудрецов Индии, Китая, Тибета, Японии и других стран. Мастера разных школ и направлений: хинаяны, махаяны, тантрического буддизма, чань и дзэн-буддизма и многих-многих других.

Мудрость тысячелетий слушать на видеосервисе Wink.

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