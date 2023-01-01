Мудрость толпы. Джо Аберкромби
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Мудрость толпы. Джо Аберкромби

Мудрость толпы. Джо Аберкромби (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези, Зарубежная литература1465 мин16+
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Сюжет

Некоторые говорят, что для того, чтобы изменить мир, вы должны сначала сжечь его дотла. Теперь ломатели захватили рычаги власти и промышленный смог сменился на дым беспорядков. Все должны подчиниться мудрости толпы. Гражданин Брок полон решимости стать настоящим героем этой новой эпохи. Гражданка Савин должна использовать свой талант для выживание, прежде чем она сможет получить искупление. Орсо обнаруживает, что в перевернутом мире нет никого ниже монарха. А на кровавом Севере Рикке теряет союзников, пока Черный Кальдер замышляет свою месть. Банки разоряются, символы солнца Союза уничтожаются, а во тьме за кулисами нити безжалостного плана Ткача сплетаются воедино…

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