Мудрец и искусство жизни. Антонио Менегетти (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Слушая аудиокнигу Антонио Менегетти «Мудрец и искусство жизни», создается впечатление, будто автор разговаривает именно с тобой, затрагивая самые важные вопросы: «Зачем я живу? В чем мое предназначение? Как воплотить свои мечты?». В этой небольшой, но насыщенной и глубокой по содержанию книге Антонио Менегетти говорит о мире работы и денег, секса и любви, взаимодействия с обществом, и о том, как овладеть искусством жизни. «Владеть искусством жизни – значит воздействовать на жизнь так, как истинный художник воздействует на материал в соответствии со своей волей и эстетическим вкусом». Антонио Менегетти Музыкальное оформление: фрагменты произведений А. Менегетти Запись студии «L-records» Текст читает: Александр Клюквин



Мудрец и искусство жизни слушать на видеосервисе Wink.