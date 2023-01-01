Мрачность 1. Отблеск Тьмы. Элиан Тарс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Элиан Тарс – псевдоним популярного писателя, работающего в жанрах боевого фэнтези и литрпг. Представляем вам один из его наиболее популярных литературных циклов «Мрачность», первая книга которого называется «Отблеск тьмы». Главный герой после сбоя в экспериментальной виртуальной капсуле навсегда застревает в игре, которой вообще не существует. Тут есть и другие игроки, и «местные персонажи», но совершенно невозможно определить, кто есть кто. Сам по себе мир меча и магии жесток, в любой момент героя готовы отправить на «перерождение». Помощь неожиданно приходит от Бога Тьмы. Однако, чтобы не стать мишенью и скрыть новые способности, приходится качать показатель «Мрачность». В чем суть этого показателя и удастся ли нашему герою найти кнопку «выход»? Об этом в аудиокниге.



Мрачность 1 слушать на видеосервисе Wink.