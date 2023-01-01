Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике. Сергей Рязанский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Как попасть в отряд космонавтов?», «Что вы едите на борту космического корабля», «Есть ли интернет на МКС?», «Плоская ли Земля?» – эти и другие вопросы постоянно задают космонавтам. Космонавт Сергей Рязанский в этой книге отвечает на вопросы, которые интересуют многочисленных любителей космонавтики.



Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике слушать на видеосервисе Wink.