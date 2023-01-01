WinkАудиокнигиМожно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике. Сергей Рязанский
Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике. Сергей Рязанский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн314 мин12+
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Сюжет
«Как попасть в отряд космонавтов?», «Что вы едите на борту космического корабля», «Есть ли интернет на МКС?», «Плоская ли Земля?» – эти и другие вопросы постоянно задают космонавтам. Космонавт Сергей Рязанский в этой книге отвечает на вопросы, которые интересуют многочисленных любителей космонавтики.
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