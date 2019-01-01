Мозгоеды. Что в головах у тех, кто сводит нас с ума. Волшебный пинок к нормальной жизни. Ника Набокова (книга, 2020) слушать онлайн

Новая аудиокнига от лучшего эксперта по отношениям и автора бестселлеров «В постели с твоим мужем», «Исповедь любовницы» и «Как перестать быть овцой». Все мы рано или поздно сталкиваемся с людьми, вызывающими недоумение, злость, боль, разочарование. И почему-то часто очень сильно к ним привязываемся. Вроде как и творит человек что-то странное, а все равно к нему тянет… Эта аудиокнига для тех, кто часто оказывается в сложных, мучительных, тяжелых, скучных отношениях и не может найти ответ на вопрос: «Что делать?» В ней ты узнаешь своих близких, любимых, друзей и получишь долгожданную ясность, как жить дальше. Анализ реальных историй и пошаговые рекомендации, как поступать в той или иной ситуации. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань© Набокова Н., 2019 © ООО «Издательство АСТ», 2019 ©



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