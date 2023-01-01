Мозг всемогущий. Путеводитель по самому незаменимому органу нашего тела. Кайя Норденген
Wink
Аудиокниги
Мозг всемогущий. Путеводитель по самому незаменимому органу нашего тела. Кайя Норденген

Мозг всемогущий. Путеводитель по самому незаменимому органу нашего тела. Кайя Норденген (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература325 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Что делает нас нами? Где начинается мысль? Разум и память, влюбленность и ненависть, логика и обучаемость, – элементы, из которых состоит наше «я», находятся в самом незаменимом органе нашего тела – мозге. Приготовьтесь отправиться в увлекательнейшее путешествие по мозгу и узнать, где находится личность, почему важно уметь забывать, в каком отделе мозга спрятан компас, откуда берутся ложные воспоминания, где хранятся эмоции и можно ли повлиять на свое настроение, и даже о том, почему мы едим мозгом. «Эта книга написана так, словно я беседую о мозге со своими близкими друзьями, и очень надеюсь, что вы, как и я, будете очарованы его многочисленными тайнами. Вы удивитесь тому, как много делает эта масса розоватого цвета, расположенная между ушами.» Кайя Норденген. «Прочитайте эту книгу! На нее стоит потратить время.» Мэй-Бритт Мозер, профессор, психолог, нейрофизиолог, нобелевский лауреат.

Мозг всемогущий слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг