Мозг. Инструкция пользователя. Марко Магрини (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вам не хватало инструкции к своему мозгу – вы наконец нашли ее! Замечательная аудиокнига Марко Магрини поможет вам разобраться в работе этого сверхсложного компьютера, который вы носите в себе. Научитесь использовать ваш мозг легко, эффективно и безопасно. И не забывайте ухаживать за ним согласно инструкции. Приятного пользования! Анатомически мозг человека очень хорошо изучен. Исследованиям и экспериментам несть числа: мозг многократно резали на тончайшие слои, просвечивали рентгеновскими лучами до клеток и молекул, рассматривали в магнитно-резонансных и позитронно-эмиссионных томографах, измеряли в электрических и магнитных полях изнутри и снаружи… И вместе с тем на вопросы о многих функциях мозга ученые до сих пор чистосердечно отвечают: не знаю. Что уж говорить об обывателях. Мозг невероятно сложен: а ведь все мы – «пользователи» мозга! Можно ли обычному человеку не только объяснить, как работает мозг, но и толком научить людей им пользоваться? Марко Магрини предпринял достойную попытку справиться с этой задачей.



Мозг слушать на видеосервисе Wink.