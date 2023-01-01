WinkАудиокнигиМозг. Инструкция по применению. Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок. Дэвид Рок
Мозг. Инструкция по применению. Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок. Дэвид Рок (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология620 мин12+
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Сюжет
О том, как работает человеческий мозг. Почему умные люди порой поступают нелогично и опрометчиво? Например, тратят время на второстепенные задачи, забывая о главном? Нагружают себя работой, которую не в состоянии выполнить? То и дело ссорятся по пустякам? Болезненно реагируют на критику? Оказы�вается, причиной этих и других проблем является не только человеческая психология, но и особенности устройства нашего мозга, которое невозможно изменить, но можно и нужно учитывать и в работе, и в повседневной жизни.
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