Мозг и разум: физиология мышления. Владимир Бехтерев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Интересные теории и практики, любопытные факты о физиологическом мышлении. Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927) – величайший русский невролог, первооткрыватель ряда образований мозга, симптомов и синдромов в невропатологии и психиатрии. Академик Бехтерев писал необыкновенные научные работы. Некоторое время они были недоступны широкому кругу читателей, а оригинальные тексты хранились только в фондах центральных библиотек, по слухам – по приказу Сталина. Многие современные исследователи обвиняют Сталина во внезапной и загадочной смерти Бехтерева. Мы же сегодня пытаемся восстановить справедливость, публикуя самые интересные работы научного гения. Вы узнаете много удивительных историй об исследованиях мозга, о любопытных экспериментах с сознанием, познакомитесь с наблюдениями ученого за изменением мышления в зависимости от внешних и внутренних обстоятельств жизни человека.



Мозг и разум: физиология мышления слушать на видеосервисе Wink.