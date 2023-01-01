Мозг и душа. Как нервная деятельность формирует наш внутренний мир. Крис Фрит (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающий рассказ о том, как взаимодействуют мозг и психика, и о том, как исследуют это взаимодействие современные ученые. Знаменитый британский нейрофизиолог Крис Фрит хорошо известен умением говорить просто об очень сложных проблемах психологии – таких как психическая деятельность, �социальное поведение, аутизм и шизофрения. Именно в этой сфере, наряду с изучением того, как мы воспринимаем окружающий мир, действуем, делаем выбор, помним и чувствуем, сегодня и происходит научная революция, связанная с внедрением методов нейровизуализации. В книге «Как работает мозг» Крис Фрит рассказывает обо всем этом самым доступным и занимательным образом.



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