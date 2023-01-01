Моя жизнь. Лев Троцкий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лев Троцкий в сознании большинства фигура весьма расплывчатая. И в зависимости от того, кто о нем говорит – обожатели или скептики – превращается то в невинно убиенного ангела революции, символа сталинского предательства, то в этакого черта в пенсне, еврейского кровопийцу, вырезавшего миллионы русских людей. Тем важнее первоисточник. Кем был Троцкий? Почему он вознесся так высоко, а потом так бесславно пал? Была ли альтернатива сталинизму в СССР? Однозначных ответов на эти вопросы нет. Но чтобы начать разбираться в Троцком хоть немного, нет лучше способа, чем прочесть мемуары этого низвергнутого революционера. К тому же, это не просто документ невероятной эпохи, смешавшей в кучу войны, интриги и революции, но и просто отличная литература. Писал Троцкий вдохновенно и ярко, умел видеть смешное, а временами книга и вовсе воспринимается как захватывающий приключенческий роман.



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