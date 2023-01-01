Моя жизнь. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Биографии и мемуары236 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Он не оставил ни автобиографии, ни сколько-нибудь подробных воспоминаний. Он с болью констатировал, как много было в среде современной ему интеллигенции довольных и сытых людей, занятых только собой. Сказанная Чеховым правда о России – суровая. Но в этой правде нет и тени безнадежности. В его великом наследии просвечивает вера в родную страну и ее людей…
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