Моя мама – боевой лекарь. Лира Алая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Моя мама – боевой лекарь – фантастический роман, жанр приключенческое фэнтези, юмористическое фэнтези. У моего сына нашли неизлечимую болезнь. Его единственный шанс выжить – переместиться по программе «Спасение жизни» в другой мир, но… одному, без меня. И лишь спустя четыре года мне позволили отправиться вслед за моим ребенком в новый мир! Только мир странный: какие-то классы героев, монстры, походы. Но ничего, главное, чтобы никто на моего ребенка зубы не скалил, иначе… Что? Надо лечить, а не бить? Глупости! Когда твой ребенок в опасности – все средства хороши!



Моя мама – боевой лекарь слушать на видеосервисе Wink.