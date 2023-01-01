Моя Космическая Станция. Книга 7. Битва Преемников. Том 2. Антон Буткевич
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Моя Космическая Станция. Книга 7. Битва Преемников. Том 2. Антон Буткевич

Моя Космическая Станция. Книга 7. Битва Преемников. Том 2. Антон Буткевич (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фантастика810 мин16+

Сюжет

«Битва Преемников. Том 2» – роман Антона Буткевича, седьмая книга цикла «Моя Космическая Станция», жанр РеалРПГ, постапокалипсис, космическая фантастика. Глобальное задание набирает обороты, а настоящие замыслы высших существ постепенно просачиваются и становятся достоянием общественности. Сможет ли Хиро и его команда справиться со всеми навалившимися трудностями, и найти место в новом мире, или…

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