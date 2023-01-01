Моя борьба. Книга первая. Прощание. Карл Уве Кнаусгор (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Карл Уве Кнаусгор «Моя борьба. Книга первая. Прощание» – автобиографический откровенный роман, мгновенно ставший международным бестселлером. «Прощание» – первая книга шеститомного автобиографического цикла «Моя борьба» современного норвежского классика. В ней автор предельно открыто пишет о своем детстве и подростковом возрасте, об увлечении рок-музыкой, об отношениях с любящей, но почти невидимой матерью и отдалившимся, всегда непредсказуемым отцом, о горечи утраты и замешательстве после его смерти. Когда Карл Уве сам становится отцом, ему приходится искать баланс между необходимостью заботиться о семье и желанием посвятить себя писательскому труду… Благодаря бескомпромиссной искренности, с которой пишет Кнаусгор, банальность повседневной жизни обретает метафизическую глубину в его тексте, который не раз сравнивали с романами Пруста. Пресса о книге: «Этот текст вызывает зависимость» Paris Review «Кнаусгор пишет о своих страхах, слабостях и пороках с предельной искренностью, не боясь выглядеть наивным или нелепым, – он знает, что у нас такие же…» New Yorker «У Кнаусгора два огромных преимущества, которые перекрывают любой свойственной скандинавской литературе натурализм. Первое – это умение приблизить себя к читателю, вовлечь его в свой текст и свою жизнь. И второе – невероятный, хлещущий, ритмичный, честный, свежий стиль, от которого любой текст – хоть о смерти, хоть о туалетной бумаге – просто хочется читать и читать». Анастасия Завозова, переводчик, литературный обозр...Слушайте книгу.



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