Моя борьба. Книга первая. Прощание. Карл Уве Кнаусгор
Wink
Аудиокниги
Моя борьба. Книга первая. Прощание. Карл Уве Кнаусгор

Моя борьба. Книга первая. Прощание. Карл Уве Кнаусгор (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза977 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Карл Уве Кнаусгор «Моя борьба. Книга первая. Прощание» – автобиографический откровенный роман, мгновенно ставший международным бестселлером. «Прощание» – первая книга шеститомного автобиографического цикла «Моя борьба» современного норвежского классика. В ней автор предельно открыто пишет о своем детстве и подростковом возрасте, об увлечении рок-музыкой, об отношениях с любящей, но почти невидимой матерью и отдалившимся, всегда непредсказуемым отцом, о горечи утраты и замешательстве после его смерти. Когда Карл Уве сам становится отцом, ему приходится искать баланс между необходимостью заботиться о семье и желанием посвятить себя писательскому труду… Благодаря бескомпромиссной искренности, с которой пишет Кнаусгор, банальность повседневной жизни обретает метафизическую глубину в его тексте, который не раз сравнивали с романами Пруста. Пресса о книге: «Этот текст вызывает зависимость» Paris Review «Кнаусгор пишет о своих страхах, слабостях и пороках с предельной искренностью, не боясь выглядеть наивным или нелепым, – он знает, что у нас такие же…» New Yorker «У Кнаусгора два огромных преимущества, которые перекрывают любой свойственной скандинавской литературе натурализм. Первое – это умение приблизить себя к читателю, вовлечь его в свой текст и свою жизнь. И второе – невероятный, хлещущий, ритмичный, честный, свежий стиль, от которого любой текст – хоть о смерти, хоть о туалетной бумаге – просто хочется читать и читать». Анастасия Завозова, переводчик, литературный обозр...Слушайте книгу.

Моя борьба слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг