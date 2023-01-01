Мой ребенок не хочет есть!. Карлос Гонсалес (книга, 2020) слушать онлайн

Это не методическое пособие, как заставить ребенка есть больше. Центральная идея этой книги – не заставлять ребенка есть, никогда, ни по какой причине и ни при каких условиях. Доктор Гонсалес, опытный педиатр и отец троих детей, на основе строгих научных данных показывает, что на самом деле наши «плохие едоки» едят не так мало, как нам кажется – просто в разные периоды жизни потребность в еде у детей разная. Он подробно разъясняет, как правильно трактовать стандарты роста и веса, которыми пользуются врачи, зачастую вызывая необоснованную тревогу у матерей и назначая детям ненужное лечение дает рекомендации о грудном вскармливании, введении прикорма, о том, как организовать жизнь и быт семьи так, чтобы еда приносила наслаждение, а не превращалась в ежедневную нервотрепку для всей семьи. Если вы беременны или у вас еще совсем маленький ребенок, или, может быть, вы подумываете о втором ребенке, и не хотите повторять прежних ошибок при кормлении детей – эта книга для вас.



Мой ребенок не хочет есть! слушать на видеосервисе Wink.