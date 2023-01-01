Мой продуктивный год: Как я проверил самые известные методики личной эффективности на себе. Крис Бэйли (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В поисках действенных приемов личной эффективности Крис Бэйли взялся за амбициозный проект – в течение года он исследовал и протестировал на себе множество методик: например, он работал по 90 часов в неделю, медитировал 30 минут каждый день, месяц пил только воду, пользовался смартфоном только час в день и пытался жить в полной изоляции. Для своей книги Крис Бэйли отобрал 25 самых лучших способов повысить продуктивность, которые помогли ему самому. Предложенные методики подробно изложены и представляют собой стройную и последовательную систему саморазвития. Воспользовавшись ею, вы перестанете откладывать важные дела на потом, разгребете завалы дел, научитесь расставлять приоритеты и добиваться целей.



Мой продуктивный год: Как я проверил самые известные методики личной эффективности на себе слушать на видеосервисе Wink.