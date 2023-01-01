Мой (не)любимый дракон. Выбор алианы. Валерия Чернованова
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Мой (не)любимый дракон. Выбор алианы. Валерия Чернованова

Мой (не)любимый дракон. Выбор алианы. Валерия Чернованова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика813 мин16+

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О книге

Принять участие в отборе невест и нажить кучу врагов? Как оказалось, это совсем несложно. Влюбиться в ледяного дракона? Тоже было довольно просто. Вот только как отдаться этому чувству, когда в другом мире остался законный муж? Заговорщики и соперницы неустанно плетут интриги. А расплачиваться за победу, возможно, придется ценой собственной жизни. Но я, в прошлом Аня Королева, а ныне княжна Фьярра-Мадерика Сольвер, предпочитаю не думать о худшем. И продолжаю верить, что настоящая любовь сильнее любого проклятья и не позволит мне превратиться в лед.

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Жанр
Фантастика
Время
813 мин / 13:33

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