Мой (не)любимый дракон. Валерия Чернованова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Попасть в другой мир? Легко! Обручиться с драконом? Проще простого! Стать участницей отбора невест? Казалось бы, ну что тут сложного… Вернуться домой? И даже это возможно. Но только лишь при одном условии. Нет, спасать мир меня, к счастью, никто не обязывал. А вот выручить одну трусливую княжну пр�идется. И всего-то для этого нужно стать правительницей Сумеречной империи и влюбить в себя ледяного дракона, который, говорят, любить не способен. Но главное, держать собственное сердце на замке и не забывать, что порой и льдом можно обжечься.



Мой (не)любимый дракон слушать на видеосервисе Wink.