Мой любимый охотник. Альмира Рай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Я не смела произносить его имя вслух, не решалась даже думать о нем. Отгоняла прочь все мысли о нашей встрече и фейерверке эмоций, которые вскружили мне голову. Тогда я сделала единственный правильный выбор – сбежала. А после скрывалась долгие года, мучая себя сладкими воспоминаниями. Ну что х�орошего могло выйти из этой истории? Я вампир, а он… охотник! Содержит нецензурную брань.



Мой любимый охотник слушать на видеосервисе Wink.