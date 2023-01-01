WinkАудиокнигиМой любимый охотник. Альмира Рай
Мой любимый охотник. Альмира Рай (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези163 мин18+
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Сюжет
Я не смела произносить его имя вслух, не решалась даже думать о нем. Отгоняла прочь все мысли о нашей встрече и фейерверке эмоций, которые вскружили мне голову. Тогда я сделала единственный правильный выбор – сбежала. А после скрывалась долгие года, мучая себя сладкими воспоминаниями. Ну что х�орошего могло выйти из этой истории? Я вампир, а он… охотник! Содержит нецензурную брань.
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