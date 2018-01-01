Мой любимый демон. Оксана Головина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Оксаны Головиной – «Мой любимый демон». Книга прочитана популярной артисткой, радиоведущей, актрисой дубляжа – Аллой Човжик. Маргарита всегда жила в мире своих фантазий. Наблюдая порой необъяснимое, она списывала все на разгулявшееся воображение. Но ровно до тех пор, пока не стала случайным спасителем для того, кто просто не мог существовать в нашем мире. В благодарность странный незнакомец заявил, что исполнит любое желание своей спасительницы, причем немедленно. Но бедняга не знал, что просил об этом фантазерку Маргариту… ©



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