Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей. Елена Мотова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Елена Мотова – врач-диетолог и научный журналист. Постоянно учится, любимый из пройденных курсов – Nutrition for Health Promotion в Калифорнийском университете (UCSF). Ведет нескучный блог о доказательной диетологии. Читает лекции о питании и пищевом поведении. Хорошо готовит и с удовольствием ест. Как работают желудок, печень и кишечник? Одинаково ли мы чувствуем вкус? Перед вами – новый формат книги о питании. Вы узнаете не только о пищеварении и обмене веществ, но и о том, как мозг и гормоны регулируют вес. Каким образом формируются пищевые привычки, почему люди толстеют после диет и зачем нам нужны разные питательные вещества – на эти и другие вопросы отвечает наука о питании. Истории о диетологии, новые медицинские исследования и советы по изменению пищевого поведения в одном флаконе. От мифов о питании камня на камне не останется. Осторожно, доказательная диетология!© Мотова Е., текст, 2017 © Аношина Е., иллюстрации, 2017 © ООО «Издательство АСТ», 2017 ©



Мой лучший друг – желудок слушать на видеосервисе Wink.