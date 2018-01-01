Мой личный враг (аудиоспектакль). Татьяна Устинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это произведение с характерным для Татьяны Устиновой классическим детективным сюжетом, переплетенным с романтической историей. Страшное преступление на первых страницах и продолжительное, запутанное расследование. Главной героине – Саше Потаповой очень нравилось, что у нее «есть муж и телевидение». Но однажды все рушится. Предает любимый муж, увольняют с интересной работы, пропадает единственный и верный друг Иван. На лестнице нападает маньяк с ножом, неизвестный стреляет в Сашу и ее подруг. Главная героиня чувствует себя в западне, ей кажется, что она окружена врагами… Исполняют: Александра, тележурналистка – Алена Яковлева, заслуженная артистка России Андрей, ее муж – Владимир Вихров Филипп – Юрий Васильев, народный артист России Лада – Ирина Бякова, заслуженная артистка России Маша – Арина Кирсанова Вика – Алла Мараш От автора – Сергей Казаков Продюсеры издания: Владимир Воробьeв, Александр Андреев Продюсер проекта: Игорь Андреев Инсценировка: Сергей Голубев Режиссер-постановщик: Владимир Малков Музыка: Герман Алексеев Звукорежиссер: Герман Алексеев Ассистент режиссера – Павел Райгородский © Т. Устинова ©



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