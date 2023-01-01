Мой личный монстр. Виктория Селезнева (книга, 2020) слушать онлайн

«Мой личный монстр» – современный любовный роман Виктории Селезневой. Жизнь – интересная штука! Еще недавно, я думала, что живу очень интересно и правильно: хорошая работа, хороший город, друзья. Верхом безумия в моей жизни была ночь напролет в клубе. А потом мне наскучила работа. А еще пришло соо�бщение. А еще ночью пришли неожиданные гости. И все как закрутилось-завертелось! И стала жизнь похожа на сплошную лотерею, ну или фильм ужасов, ну или любовный роман – в общем, решайте сами! Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань.



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