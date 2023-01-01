Мой хозяин дракон. Оливия Штерн (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Меня выкрали из дома и продали как вещь. Теперь я собственность лорда-дракона. Но есть еще его брат, могущественный маг. И повелитель тварей Хаоса. Каждый из них желает сделать меня своей… Остается только разгадать, что за магия живет во мне самой, попытаться отвоевать свободу и устоять перед обаянием дракона.



Мой хозяин дракон слушать на видеосервисе Wink.