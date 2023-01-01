Мой друг бессмертный. Анна Гурова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ее зовут Вероника. Она трудный подросток из неблагополучной семьи. Но однажды обрывок случайно услышанной мелодии открывает ей путь в ее настоящую судьбу, в мир Мертвого бога… Его зовут Лешка. Его сбила машина, И это был не несчастный случай, а жертвоприношение. А тот, кто его спас, не просто вернул Лешку к жизни, а выкупил у служителей неведомого божества. Выкупил собой.…



Мой друг бессмертный слушать на видеосервисе Wink.