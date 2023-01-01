Мой босс – настоящий невроз, или Помощница дракона. Наталья Мамлеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Натальи Мамлеевой – «Мой босс – настоящий невроз, или Помощница дракона». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Как сильно нужно желать увольнения, чтобы выйти замуж за собственного босса? Могу с уверенностью заявить – сильно, очень, но не настолько, чтобы идти на такие крайние меры! Но кто бы меня спрашивал?.. Теперь приходится терпеть свекровь, помешанную на идее продления рода черных драконов, и совмещать семейную жизнь с работой. Но вот проблема – кто-то догадывается о секрете моего начальника, а я начинаю Слышать зов могущественного артефакта…. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) © & ℗ ООО «МедиаКнига», 2020



Мой босс – настоящий невроз, или Помощница дракона слушать на видеосервисе Wink.