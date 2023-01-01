Моцарт и Сальери. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет – и выше. Для меня Так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовию к искусству Ребенком будучи, когда высоко Звучал орган в старинной церкви нашей, Я слушал и заслушивался – слезы Невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы…»



Моцарт и Сальери слушать на видеосервисе Wink.